Un texte de Caroline Bourdua

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario fournira plus de 25 M$ pour la construction d’écoles distinctes sur les terrains de l’actuelle école anglaise Sacred Heart et de l’ancienne église Saint-Louis-de-France.

Celles-ci seront gérées par le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) et le Huron-Superior Catholic District School Board (HSCDSB).

La construction d’installations scolaires communes doit débuter en juin et accueillir les élèves anglophones et francophones dès septembre 2020. Photo : CSCNO

Il y aura au total deux écoles.

Du côté français, les écoles élémentaire Saint-Joseph et secondaire Franco-Ouest seront jumelées et accueilleront les élèves de la maternelle à la douzième année.

Ces deux écoles compteront environ 220 élèves dont les deux tiers sont du niveau élémentaire.

Nous aurons chacun nos périodes d'utilisation, les enfants ne se rencontreront jamais. André Bidal, président CSCNO

L’autre école accueillera les enfants de Sacred Heart de la maternelle à la 8e année.

Les deux conseils scolaires ont dû collaborer pour obtenir les fonds de la province afin d’accommoder les besoins des élèves d’Espanola, une communauté d’environ 5000 habitants.

« Ce qu'ils nous disent (le ministère de l'Éducation), c'est qu'ils vont donner préférence aux projets de cohabitation avant des projets d'écoles individuelles », explique le président du CSCNO André Bidal.

Et malgré la présence d'élèves anglophones, M. Bidal assure que cette cohabitation n’entraînera pas l’assimilation des élèves francophones.

Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario est locataire pour son école secondaire dans une école d’un conseil scolaire public anglophone. Photo : Radio-Canada/Pierre-Mathieu Tremblay

« La cohabitation actuelle entre les élèves du secondaire catholique francophone et le public anglophone n'a jamais bien fonctionner, dit-il. Nous étions locataire et il fallait partager des corridors et certains locaux.

M. Bidal affirme que les différences linguistiques seront respectées alors que chaque école aura sa propre entrée et que malgré le partage de certains espaces comme la cour de récréation ou encore le gymnase, les enfants ne se rencontreront jamais.

« Sauf lors des arrivées et des départs, alors que les autobus scolaires du consortium de services aux élèves de Sudbury cueillent à la fois les enfants des quatre conseils scolaires anglophone et francophone, catholique et publique », conclut-il.

L'école élémentaire Saint-Joseph aura aussi sa propre garderie de 50 places dans le nouvel établissement scolaire. Photo : Radio-Canada/Hugo Duchaine

En plus de la construction d’écoles, chacune aura sa garderie de 50 places.

Les deux conseils scolaires ont bon espoir de pouvoir accueillir leur clientèle respective en septembre 2020.