Dans son rapport, Sylvain Truchon conclut que Alma Mailloux a été victime d’une surdose de morphine lui ayant été administrée à la suite d’une chute quelques jours avant sa mort.

« Les résultats de ces analyses montrent une concentration de 130 ng/ml de morphine sanguine alors que le taux létal est de 100 ng/ml », peut-on lire dans le rapport du coroner.

Les doses ont été augmentées de façon constante et graduelle sur une période de six jours.

M. Truchon qualifie le décès de Mme Mailloux de mort violente survenue le 3 mai 2016 dans un centre hospitalier de soins de longue durée, alors qu’elle était en condition physique remarquable pour une centenaire.

Après une chute survenue le 28 avril, Alma Mailloux s’est fait administrer les soins de fin de vie, tels qu’autorisés par la famille.

Or, Sylvain Truchon écrit : « la mise en œuvre du protocole de soins de fin de vie est directement reliée à une condition médicale connue, prévisible et documentée. […] La survenance d’un événement accidentel, ponctuel et imprévu tel qu’une chute n’entre pas dans les balises d’application du niveau de soins prédéterminé par le patient. »

Sans avoir l’autorité d’imputer les intervenants responsables de la mort d’une personne, Sylvain Truchon soulève des questions au sujet de l’évaluation médicale suivant la chute, du choix de lui administrer de la morphine et de l’augmentation significatives des doses dans les heures suivantes.

Il recommande donc aux corps professionnels responsables et à la direction de la santé publique d’examiner à leur tour les circonstances de la mort d’Alma Mailloux.