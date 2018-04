Elle a interprété Baby Love, You Keep Me Hanging On et autres Stop! In The Name Of Love à l'ère des Supremes, avant de chanté Upside Down et Ain't No Mountain High Enough en solo. La légendaire interprète, aujourd'hui âgée de 74 ans, proposera une prestation de 75 minutes au cours de laquelle elle revisitera les années Motown comme son répertoire plus pop, lors de cette soirée bénéfice.

Pour l'occasion, Diana Ross sera accompagnée de l'Orchestre du CNA, dirigé par son directeur artistique et maestro Alexander Shelley.

Les profits de la vente des billets du Gala, dont les prix varient de 229 $ à 399 $ et qui seront disponibles à compter du 9 avril, seront remis à la Fiducie nationale pour la jeunesse et l'éducation du CNA.

Par ailleurs, c'est Sophie Grégoire Trudeau qui agira cette année encore comme présidente d’honneur de l'événement.