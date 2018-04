Un texte de Jean-François Deschênes

Pour les ambulanciers, cette affectation à l'heure accélère les interventions, car ils doivent attendre directement à la caserne plutôt qu’à la maison.

Mais cette façon de faire a un coût.

La semaine dernière, Québec a investi 20,5 millions de dollars pour la conversion des horaires de faction en horaires à l'heure, dans 7 régions de la province.

La Matanie et la Haute-Gaspésie crient à l'injustice.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes ne veut pas en rester là et interpelle le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. « Je regarde de Rivière-au-Renard à Les Capucins, il n’y a aucune couverture à l’heure passé 18 heures. Est-ce que la population du nord est une population de deuxième ordre ? »

La situation est aussi décriée par le maire de Matane, Jérôme Landry