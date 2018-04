Le maire Marc Parent se fait toutefois rassurant et affirme que la ville n'est pas aux prises avec une contamination. Il soutient que cet ajout au règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments donnera plus d'outils à Ville pour agir rapidement auprès des propriétaires contrevenants.

Ça nous a effectivement été rapporté, les problématiques entourant les punaises de lits. C'est pas quelque chose de répandu, mais il y a la nécessité que l'on puisse obliger rapidement des travaux pour éviter toute propagation. Marc Parent, maire de Rimouski

Dorénavant, les propriétaires d'immeubles infestés par les punaises de lit auront 48 heures pour aviser la Ville de Rimouski et 10 jours pour exterminer ces insectes, sans quoi ils s'exposeront à des amendes pouvant aller jusqu'à 4000 $ dans les cas de récidives.

Ils devront également fournir, dans un délai de 30 jours, une copie du rapport d'extermination.

Le maire affirme que des cas de punaises de lits ont été rapportés dans des immeubles de la ville, mais qu'il ne pouvait en préciser le nombre. Il affirme que la Ville agit en amont pour s'assurer que le problème ne prenne pas d'ampleur.

D'après les informations de Denis Leduc