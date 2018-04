Dans une publication Facebook tôt mercredi matin, le promoteur explique qu'une épidémie de grippe touche les artistes ainsi que le reste de l'équipe.

Les concerts prévus au Centre Bell sont reportés en mai prochain. « Les billets pour le 4 avril seront valides le 17 mai et ceux du 5 avril pour le 18 mai. Nous sommes désolés des inconvénients », s'excuse evenko.

Le groupe de rock américain doit aussi passer par Ottawa le 7 mai et Toronto le 12 mai. Commencée en février 2017 aux États-Unis pour faire la promotion de l’album du même nom, la tournée This House Is Not for Sale avait déjà rendu visite aux Torontois en avril 2017, avant de se rendre en Amérique du Sud.

Le dernier spectacle du groupe à Montréal date de 2013.