À Paris, le CAC 40 perd 1,01 %, à Francfort, le Dax cède 1,59 % et à Londres, le FTSE 100 recule de 0,73 %.

Les contrats à terme sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de plus de 2 % pour le Dow Jones et le Nasdaq et de 1,75 % pour le Standard & Poor's 500.

L'action Boeing, la valeur du Dow la plus exposée ces dernières semaines aux risques de guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales, est indiquée en baisse de plus de 7 %.

À quelques heures d'intervalle, les États-Unis et la Chine ont annoncé des droits de douane pouvant atteindre 25 % sur des centaines de produits : les décisions de Washington visent au total 1300 produits chinois de haute technologie alors que les représailles de Pékin concernent un large éventail allant du soya aux voitures en passant par les produits chimiques.

La portée de ces annonces, et a fortiori la rapidité des représailles chinoises aux mesures prises par l'administration Trump, ont pris par surprise nombre d'investisseurs, plus préoccupés ces derniers jours par les enjeux de la régulation du secteur technologique ou l'animosité du président américain envers Amazon.

« Si nous rappelions récemment que les premières mesures annoncées par la Chine le 23 mars dernier n'étaient qu'une goutte d'eau dans les relations commerciales entre les deux pays [...] nous indiquions ensuite qu'il ne fallait surtout pas que Pékin décide de taxer des produits « lourds » comme le soya ou l'industrie aéronautique », commente Mirabaud Securities.

« La goutte serait en train de se transformer en rivière puisque le montant cumulé des produits visés par les deux pays atteint maintenant les 100 milliards de dollars, soit environ 17 % des 580 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux enregistrés en 2017. »

Matières premières, technologie et automobile souffrent

Conséquence : les marchés des actions et les matières premières ont rapidement basculé dans le rouge, le dollar est reparti à la baisse face aux autres grandes devises, tandis que les valeurs refuges que sont les emprunts d'État, le yen et l'or s'orientaient à la hausse.

Sur le marché des changes, la devise américaine cède 0,08 % face à un panier de devises de référence, mais son repli atteint 0,45 % face au yen; l'euro, lui, remonte à 1,2275 $ US.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont en repli de l'ordre de 1,8 %, ceux du cuivre et du nickel abandonnent respectivement 1,94 % et 2,82 % et le soya chute de 4,48 %.

Le cours de l'once d'or est en hausse de 0,76 % à 1342,64 $ US.