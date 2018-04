Un texte de Mathieu Massé

C'est l'Océanic qui a ouvert les hostilités, mardi soir, avec un but rapide de Samuel Dove-McFalls.

C'est fait: les Wildcats de Moncton éliminent l'Océanic de Rimouski en 7 parties: victoire de 6-3. Prochain adversaire en 1/4 de finale: l'Armada de Blainville-Boisbriand. #icinb — Francois Le Blanc (@RCFrancois) April 4, 2018

Toutefois, les Wildcats ont repris les choses en main en toute fin de première période avec trois buts consécutifs. Brady Pataki a d'abord redirigé le lancer frappé de Daniil Miromanov en avantage numérique. À peine une minute plus tard, ce dernier donnait l'avance à son équipe avec un but en échappée. Jonathan Aspirot ajoutait un troisième but à 11 secondes du premier tiers.

Nicholas Welsh portait l'avance des siens à trois buts à 7 min 26 s de la deuxième période, ce qui a suffi à donner la victoire aux Wildcats, malgré deux buts de Denis Mikhnin de l'Océanic quelques instants plus tard.

Dylan Seitz et James Phelan ont ajouté chacun un but en fin de troisième période pour finalement porter la marque à 6-3 en faveur de Moncton.

Moncton cause la surprise

Les Wildcats de Moncton causent jusqu'à maintenant la plus grande surprise des présentes séries éliminatoires en éliminant Rimouski. L'écart entre les deux équipes était de 31 points, ou 15 victoires en faveur de l'Océanic, en saison régulière. L'Océanic était d'ailleurs champion de la division Est de la LHJMQ.

Les Wildcats ont causé la plus grande surprise des séries en raison de l'écart de points avec Rimouski: 31 points d'écart, 15 victoires. Les Chats ont 45 points de moins que l'Armada, 23 victoires de moins... — Francois Le Blanc (@RCFrancois) April 4, 2018

« En partant les playoffs, je pense que c'était une équipe qui nous ressemblait. Puis quand tu y mets du coeur, il y a de bonnes choses qui vont arriver », expliquait l'attaquant Jakob Pelletier, après la partie.

Le joueur de centre des Wildcats, James Phelan, croit de son côté que ses coéquipiers et lui appliquent beaucoup mieux le plan de match de l'entraîneur-chef Darren Rumble que pendant la saison régulière. « Quand je suis arrivé ici à Noël, je pense pas qu'on jouait du hockey comme on voulait, pas aussi structuré en tout cas. On a du talent comme ça se peut pas à l'attaque, des défenseurs très mobiles et un excellent gardien, donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire en ce moment. »

La deuxième ronde

En deuxième ronde des séries éliminatoires, Moncton affrontera un autre adversaire de taille : le puissant Armada de Blainville-Boisbriand, champion de la ligue avec ses 46 victoire, 15 défaites et 99 points, 8 points de plus que leurs proches rivaux, le Titan d'Acadie-Bathurst.

Les joueurs des Wildcats sont déjà en route pour Blainville-Boisbriand, pour les deux premiers matchs de la deuxième ronde, vendredi et samedi. « On y croyait donc on avait paqueté pour une semaine. C'est direction Blainville! » a lancé James Phelan après la partie. L'équipe reviendra à Moncton pour les deux matchs suivants, mardi et mercredi prochains.

En deuxième ronde, dans un duel des Maritimes, les Mooseheads d'Halifax, qui ont gagné leur série 4-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau, affronteront les Islanders de Charlottetown qui a envoyé les Remparts de Québec en vacances lors du 7e match de la série, mardi soir.

Le Titan d'Acadie Bathurst se mesurera en deuxième ronde au Phoenix de Sherbrooke grâce à une victoire lors du 7e match contre les Huskies de Rouyin-Noranda.