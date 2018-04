Les Remparts subissent ainsi l'élimination en première ronde des séries pour une troisième année de suite.

Les deux équipes étaient pourtant au coude à coude en début de troisième période. C’est alors qu’est survenu le déluge de buts des Islanders.

Le défenseur Pascal Aquin a donné l'avance 3-2 aux visiteurs alors qu’il n’y avait que 28 secondes d'écoulées.

Puis, quelques moments plus tard, les Islanders ont inscrit trois autres filets en l'espace de 53 secondes pour s'offrir une avance de 6-2. Ces quatre buts en moins de quatre minutes ont tout simplement mis le match hors de portée des « Diables rouges ».

Les 8121 partisans des Remparts présents au match cherchaient des explications à cette déconfiture soudaine de leurs favoris. L'entraîneur Philippe Boucher n'en avait pas à leur offrir.

« On a eu un quatre minutes que j'ai de la misère à expliquer et qui ont fait mal. Après la deuxième, on était confiants, on jouait bien. On avait nos chances. On faisait bien les choses. Tout allait bien », disait Philippe Boucher lors du point de presse d'après-match.

Le gardien de but des Remparts, Antoine Samuel, qui a disputé son dernier match dans les rangs juniors, s'expliquait bien mal lui aussi ce passage à vide qui a coûté la victoire à son équipe.

Je n'ai pas de réponse pantoute. J'en aurai probablement pas dans deux semaines ou dans deux mois. C'est vraiment plate ce qui est arrivé en troisième. Antoine Samuel, gardien de but, Remparts de Québec

Antoine Samuel a été remplacé par Dereck Baribeau après le 6e but des Islanders. Photo : Radio-Canada/Marc-André Turgeon

Le gant de Welsh

Si les Islanders étaient toujours dans le coup après 40 minutes, ils peuvent en remercier leur gardien de but.

Le défi d’un 7e match a semblé motiver Matthew Welsh. Le numéro 73 a fermé la porte aux attaquants des Remparts avec des arrêts spectaculaires.

En deuxième période seulement, Welsh a frustré Olivier Mathieu avec son gant à deux reprises, en plus de stopper Matthew Boucher qui arrivait en échappée.

Mais son plus bel arrêt, il l'a réservé à Gregor McLeod sur une descente à trois contre un.

Le joueur des Remparts était convaincu de trouver le fond du filet à la suite d’un bel échange avec Philipp Kurashev, mais Welsh a gobé le tir sur réception de sa main gauche.

« Dans un match comme ce soir, vos meilleurs joueurs doivent être les meilleurs sur la glace et Matthew Welsh a été formidable en deuxième période. C'est le point tournant du match », estimait l'entraîneur des Islanders, Jim Hulton.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin