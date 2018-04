À 3 h, Hydro-Québec recensait 475 interruptions d'électricité sur l'ensemble de son territoire, pour un total de 55 000 clients. Avec 25 000 clients privés d'électricité, la Montérégie est la région la plus touchée, suivie de l'Estrie avec 10 000 clients.

Au même moment, Hydro One rapportait 475 pannes sur son territoire. Au total, 38 682 clients étaient privés d'électricité. Au plus fort de la tempête, les rafales ont atteint 100 km/h, endommageant le réseau électrique et déracinant des arbres.

Le cocktail de neige et de pluie a laissé jusqu'à 40 centimètres de neige, selon les secteurs.

Au Québec, la tempête a pris deux aspects distincts. Ainsi, les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec ont composé avec de fortes pluies. Environnement Canada prévoyait jusqu’à 30 millimètres d'eau.

Dans les autres régions, la neige s'est imposée.

Montréal sous la pluie Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Les Laurentides ont reçu jusqu’à 25 centimètres de neige, tout comme la région de Lanaudière.

Les opérations de déneigement ont été plus lentes à se mettre en branle dans certains secteurs parce que les contrats de certains déneigeurs venaient à échéance à la fin de mars ou le 1er avril. À Saguenay, par exemple, des déneigeurs avaient déjà rangé leur équipement.

Des commissions scolaires ont suspendu leurs cours pour la journée, notamment dans le centre et dans l’est du Québec.

Tempête hivernale dans l'est du Québec

La tempête a été costaude à Québec et plus à l'est. Dans la région de Charlevoix, notamment, on a reçu jusqu'à 35 centimètres de neige. Le portrait est similaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches et en Gaspésie.

L'autoroute 20, entre Lévis et La Pocatière, ainsi que la route 132, entre Lévis et Montagny, ont été fermées à la circulation en raison de la météo. On ne pouvait pas étendre de produits abrasifs sur la chaussée de ces tronçons en raison des forts vents, a expliqué Guillaume Paradis, porte-parole de Transports Québec.

« Nos équipes sont à l’œuvre, mais avec les précipitations qu’on a et les forts vents, malheureusement, on ne peut pas assurer la sécurité des usagers sur les routes à l’est de Lévis », a-t-il aussi prévenu.

Une voiture circule sur une autoroute de Québec. Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

De plus, le traversier entre Lévis et Québec a été au ralenti, avec un départ toutes les 30 minutes. Le service entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, dans le Bas-Saint-Laurent, a quant à lui été annulé pour la journée.

La circulation lourde a aussi été interdite sur la route 138 entre La Malbaie et Forestville.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, la tempête hivernale a laissé de 15 à 25 centimètres de neige au sol, et jusqu'à 30 centimètres à Edmundston et à Caraquet. La route 85 a été fermée en direction nord, entre Dégelis et la frontière du Nouveau-Brunswick.