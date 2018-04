Au Québec, la tempête se déroulera en deux temps. Les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec doivent composer avec des avertissements de pluie. Environnement Canada prévoit jusqu’à 30 millimètres d'eau jusqu’à ce soir.

La surveillance des cours d'eau est constante à Nicolet et à Bécancour. Les deux municipalités touchées par les inondations historiques de l'an dernier ont mis en place diverses mesures afin d’être mieux préparées.

Dès qu’on quitte la métropole, des avertissements de neige sont prévus dans la plupart des régions du Québec. Les Laurentides pourraient recevoir jusqu’à 25 centimètres aujourd’hui. De quoi faire le bonheur des skieurs. Même portrait dans Lanaudière, où l’on prévoit jusqu’à 25 centimètres de neige.

Environnement Canada rappelle que la visibilité pourrait être parfois réduite sur le réseau routier en raison de la neige forte qui tombera.

La prudence s’imposera ce matin sur le réseau routier en raison des possibles accumulations d’eau.

Tempête hivernale dans l'est du Québec

La tempête s’annonce costaude à partir de la région de Québec. À Charlevoix, notamment, un avertissement de tempête hivernale laisse présager de 25 à 35 centimètres de neige. Le portrait sera similaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches et en Gaspésie.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, la tempête hivernale pourrait laisser au sol de 15 à 25 centimètres de neige.

La neige devait commencer à tomber dès mardi soir et les précipitations se poursuivront jusqu'à plus tard aujourd'hui. Les flocons devraient se changer en grésil et en pluie verglaçante cet après-midi.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, certains vols à destination de l’est du Québec sont annulés. Si vous devez voyager en région, jetez un coup d’œil aux sites web de vos aéroports.

Des crues à prévoir

Des crues importantes étaient prévues à partir de mardi soir sur des cours d'eau de l'Estrie, de la Montérégie, de la Beauce et de Chaudière-Appalaches, a indiqué le ministère de la Sécurité publique du Québec.

Les conditions météorologiques attendues provoqueront un « ruissellement considérable » dans les régions situées au sud du fleuve Saint-Laurent.

Les « seuils de surveillance » seront vraisemblablement atteints sur certaines rivières de ces régions, mais le risque d'« inondation majeure » est toutefois faible, a indiqué le ministère par communiqué.

Des mouvements de glaces demeurent possibles sur les rivières où l'on retrouve encore un couvert de glaces.

Les régions au nord du Saint-Laurent connaissent encore des conditions hivernales, ce qui fait que les risques d'inondation dans ces secteurs sont « pratiquement nuls », a affirmé le ministère.

Un avertissement d'onde de tempête est prévu pour la ville de Québec lors de la marée de ce matin.

Les citoyens riverains qui désirent connaître le niveau des cours d'eau près de chez eux peuvent consulter le site Vigilance au www.msp.gouv.qc.ca, dans la rubrique Sécurité civile.