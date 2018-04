Un texte d’Édith Drouin en collaboration avec Denis Leduc

Simples citoyens, élus et travailleurs du réseau de la santé se sont prononcé tour à tour pour exprimer leurs craintes sur les problèmes d’accessibilité et sur la réduction des services dont ils ont été témoin au cours des dernières années dans la Mitis.

Plusieurs se sont dits prêts à se mobiliser pour préserver leurs services de santé.

Au cœur des discussions, le projet de réaménagement des services à l’hôpital de Mont-Joli. Selon le député Pascal Bérubé, les soins des longues durées seraient surtout visés par ce projet, dont on ne connait pas encore tous les détails.

Il affirme que selon ce plan, 16 lits de longue durée seront coupés et que les résidents seraient regroupés dans quatre secteurs de 20 lits, pour un total de 80 lits. Trois lits en soins palliatifs seraient aussi déménagés.

Pascal Bérubé ajoute s'être buté au mutisme du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent lorsqu'il a tenté de savoir quels étaient les plans exacts de la direction, ce qui lui fait craindre que la population se retrouve devant un fait accompli.

Sachez une chose : lorsqu’on perd un service, c’est rare qu’on le retrouve. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Présente à l’assemblée, Micheline Barriault, ancienne présidence du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ) et maintenant conseillère municipale à Sainte-Luce, craint que l’hôpital de Mont-Joli ne soit transformé en Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

L’impression que j’ai, c’est effectivement que le ministre Barrette veut faire disparaître la Mitis au niveau des soins de santé. Micheline Barriault, conseillère municipale à Sainte-Luce

Comme plusieurs autres citoyens, Mme Barriault redoute une centralisation des soins à Rimouski et une fermeture de l’urgence de Mont-Joli.

Plusieurs employés du réseau de la santé ont d’ailleurs affirmé qu’il existe 42 postes vacants et non-affichés au sein du réseau de la santé dans la Mitis.

Des infirmières ont dit voir depuis deux ans des employés à bout de souffle, des départs en maladie et des réorientations de carrière.