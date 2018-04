Les chercheurs de l’Institut canadien sur les rivières sont inquiets : le myriophylle à épi se répand rapidement et, surtout, facilement.

« Tu peux essentiellement prendre un petit bout de la plante et ce bout peut être emporté par le courant, par un animal ou même par un bateau et se rendre dans un autre cours d’eau, explique la scientifique au département de biologie de l’Université du Nouveau-Brunswick et chercheuse pour l’Institut canadien sur les rivières Meghann Bruce. Ce petit fragment végétal peut former une racine et s’établir dans ces autres cours d’eau. »

C’est que la chercheuse appelle la « multiplication végétative ».

Le myriophylle à épi a été observé ailleurs au Canada, mais seulement dans des lacs isolés. Photo : Radio-Canada

Un danger pour les écosystèmes aquatiques du Nouveau-Brunswick

Ce qui est inquiétant, c’est que le myriophylle à épi compromet l’écosystème des cours d’eau où il s’établit. Il met en jeu la survie des autres plantes, mais aussi des poissons. « Quand tu changes les plantes dans un écosystème, tu changes aussi l’habitat de toutes les espèces vivantes qui en dépendent », explique Meghann Bruce.

Le myriophylle à épi n’est toutefois pas dangereux pour les êtres humains. « Ce n’est pas esthétique et c’est un peu embêtant si on veut nager parce qu’ils sont très denses et créent des tapis flottants de végétation. C’est aussi désagréable pour les pêcheurs parce qu’ils vont se prendre dans les matériels de pêche. »

Une situation unique au Canada

Le myriophylle à épi avait jusqu’à présent seulement été observé dans de petits lacs isolés. C’est la première fois, au Canada, qu’on le trouve dans un fleuve. La plante est notamment bien connue en Colombie-Britannique et en Ontario.

Le risque qu’il se répande est beaucoup plus inquiétant dans un fleuve, où le courant peut simplement emporter un bout de plante des dizaines de kilomètres plus loin.

Même dans les petits lacs isolés où on l’a trouvé avant au Canada, on a du mal à le contrôler. Meghann Bruce, scientifique au département de biologie de l’Université du Nouveau-Brunswick et chercheuse pour l’Institut canadien sur les rivières

Le myriophylle à épi est visible dans l'eau et peut être emporté par les embarcations, surtout celles à moteur. Photo : Photo offerte par Greater Sudbury Watershed Alliance

Le public a un rôle à jouer

Les scientifiques ne sont pas encore assez avancés dans leurs recherches pour établir une façon d’éliminer cette plante sans compromettre tout l’écosystème des cours d’eau contaminés, explique Meghann Bruce.

C’est une situation unique, donc on ne peut pas simplement faire comme ils font ailleurs pour traiter le myriophylle. Nous devons comprendre comment il agit dans une rivière. Meghann Bruce, scientifique au département de biologie de l’Université du Nouveau-Brunswick et chercheuse pour l’Institut canadien sur les rivières

Ils demandent donc au public de faire attention. « Il ne faut pas les briser ou même essayer de les arracher au complet soi-même parce que des fragments de racine pourraient s’échapper et se répandre. »

« Nous souhaitons que le public apprenne à l’identifier, à bien nettoyer les embarcations s’ils naviguent sur différents cours d’eau. » Nager ou utiliser des embarcations, surtout à moteur, où le myriophylle est présent peut donc faciliter la contamination d’autres cours d’eau.

Pour l’instant, l’Institut canadien sur les rivières n’a pas découvert de myriophylle à épi ailleurs que dans le fleuve Saint-Jean. Mais le Centre de données sur la conservation du Canada atlantique a mentionné que la plante pourrait aussi se trouver dans des lacs isolés de la province.