Un texte de Marc-Olivier Thibault

La foule de l’aréna IAMGOLD, à Rouyn-Noranda, a été très bruyante en première période. Les nombreux spectateurs ont montré leur appui à l’équipe locale.

Dès le début de ce septième et ultime match de la série entre les deux formations, les Huskies ont bénéficié d’un tir de pénalité et Tommy Beaudoin a ouvert la marque.

Le match numéro six de la série s’était terminé dans la controverse alors qu’en période de prolongation le défenseur du Pheonix, Luke Green, a assené un coup de bâton au visage de l’attaquant des Huskies Raphaël Harvey-Pinard, lui cassant le nez. Aucune pénalité n’a été appelée sur le jeu, ce qui a semé la frustration de l’entraîneur-chef de Rouyn-Noranda Gilles Bouchard. Quelques instants plus tard, Sherbrooke marquait, forçant la tenue d’un 7e et ultime match dans la série.

Après la rencontre, Gilles Bouchard a tenu un point de presse en compagnie de Harvey-Pinard afin de dénoncer la scène et le travail des arbitres. La LHJMQ a ensuite imposé une amende de 1000 $ à Gilles Bouchard pour avoir offert une « déclaration médiatique inappropriée ».

Plus de détails suivront.