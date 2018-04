« Nous avons invité Martha Barwinski, qui est forestière à la ville de Winnipeg, car nous voulons avoir de l’information au sujet de la maladie hollandaise de l’orme et aussi au sujet de l'agrile du frêne », indique Denis Gautron, président de Sauvons notre Seine.

« Nous sommes au courant qu’il y a des ormes le long de la rivière et aussi du frêne. On sait que certains de ces arbres sont en danger, alors on veut simplement savoir quelle est la situation le long de la rivière Seine, et les plans de la ville à cet endroit-là », précise-t-il.

La Ville de Winnipeg a confirmé que l'agrile du frêne a été détecté le 30 novembre dans le quartier de Saint-Boniface où coule la rivière Seine.

La Municipalité préparait l’arrivée de l’agrile du frêne depuis plus de 10 ans, selon Martha Barwinski. Depuis le mois de mai, Winnipeg fait donc l’inventaire de ses frênes. La ville estime à 250 000 le nombre de frênes verts, de frênes noirs et de frênes mancana sur son territoire.

Un rapport du service de travaux publics de Winnipeg estime le coût de la lutte contre l’insecte envahisseur à 105 millions de dollars. Près de la moitié de cette somme servira à planter de nouveaux arbres.

Outre les espèces invasives d’insectes, l'assemblée sera l'occasion de faire le point sur le projet de réfection de l'avenue Fermor, et de son impact sur l'accès à la rivière, ajoute Denis Gautron.

L'assemblée générale annuelle de Sauvons notre Seine débutera à 19 h mardi soir. Elle se déroulera à l'église Morrow Gospel, du chemin Sainte-Anne.

Avec des informations de Christian Riou