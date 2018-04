Un texte de Danielle Kadjo

À l'époque, cette démarche avait comme objectif de faire connaître la communauté francophone aux élus. Un quart de siècle plus tard, la direction songe à reprendre l'initiative.

En 1993, l’Association avait abonné tous les députés, qu’ils soient anglophones ou francophones au journal l’Eau vive, afin de les tenir informés sur la communauté fransaskoise.

Pour la présidente de la Coopérative des publications fransaskoises, Marie-France Kenny, ancrer la présence et accroître la visibilité des Fransaskois au sein de la province est un combat qui continue.

Aujourd’hui, en pleine campagne d’abonnement, Mme Kenny ne réfute pas l’idée d’approcher à nouveau, les députés, estimant qu’ils sont les mieux placés pour défendre les enjeux des Fransaskois tant au niveau de la province qu’à travers tout le Canada.

Je veux juste qu'on les renseigne sur ce qui se passe [...] que si quelqu'un parle d'une initiative en chambre, qu’une personne puisse dire : "écoutez, les francophones le font déjà pourquoi ne pas aller les voir". Marie-France Kenny, présidente, Coopérative des publications fransaskoises

Un élargissement des horizons

Mme Kenny envisage la possibilité d’envoyer quelques exemplaires accompagnés d’une lettre d’invitation à s’abonner à l’ensemble des députés provinciaux, mais également fédéraux.

« Je pense que c'était une belle idée et je pense que c'est encore pertinent aujourd'hui de le faire parce que les députés ont changé depuis 25 ans et cela change à chaque fois, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire à chaque élection », a-t-elle expliqué, estimant que cela permettra aux élus d'en savoir plus sur la communauté fransaskoise.

Elle affirme que le principal enjeu est de faire rayonner les Fransaskois non pas comme de simples francophones, mais comme une communauté qui est active dans toutes les sphères de la vie, que ce soit au niveau de l’éducation, de l’économie que de la culture.