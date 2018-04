Un reportage de Radja Mahamba

Ils ont vécu à Vancouver, à Moncton ou à Québec avant de venir à Winnipeg où il leur faut tout recommencer. Découvrir une nouvelle école, se faire de nouveaux amis, apprendre à connaître une nouvelle ville, parfois dans un nouveau climat. À l'École Roméo-Dallaire, située tout près de la base militaire de Winnipeg, l'accueil de ces enfants se fait en douceur, comme l'explique le directeur, Bernard Désautels. « Ils sont accueillis par quelqu'un qui a quarante-deux ans et demi de vie militaire, dit-il. Quand ils arrivent, ils sont déjà les bienvenus. »

Les mutations entraînent un stress chez les enfants qui doivent déménager et faire la transition vers leur nouveau milieu, tout comme les missions auxquelles leurs parents militaires doivent parfois participer. « Certains reviennent, mais il y a des enfants dont les parents ne sont pas revenus », dit Bernard Désautels.

Mais l'école, dit-il, met tout en place pour accueillir, intégrer et soutenir ces enfants : ils sont jumelés avec d'autres enfants, ils ont des mentors et on veille à ce qu'ils rencontrent tout le monde et découvrent rapidement leurs nouveaux amis.

Vivre la vie d'enfants de militaires, c'est aussi apprendre à en tirer le meilleur parti.