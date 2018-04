Avec les informations de Tanya Neveu

Quatres unités seront aménagées avec vue sur le lac Témiscamingue.

La propriétaire de l'entreprise, Line Descôteaux, s'adresse ainsi à une vaste clientèle.

« On a une belle offre, mais il y a de la place encore avec le parc d'Opémican, les touristes et les festivals. Je ne pense pas qu'il y ait trop de logements et je pense qu'il y a de la place pour ce genre d'unités, peut-être un peu plus haut de gamme. Je les destine aux touristes, oui, mais aussi aux travailleurs de notre région », précise-t-elle.

La boutique demeure ouverte selon l'horaire habituel pendant toute la durée des travaux.