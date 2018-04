À travers son initiative bisannuelle, l’organisation environnementaliste sudburoise entreprend une collecte de fonds et redistribue l’argent reçu à des projets de développement communautaire choisis au vote par le public.

La somme de 500 $ a été accordée au refuge pour animaux sauvages Wild at Heart, qui compte organiser des camps d’été gratuits destinés aux enfants de 6 à 12 ans. Les activités auxquelles prendront part les participants seront notamment axées sur les soins vétérinaires et l’impact des animaux sauvages sur l’environnement. « Les enfants sont curieux et se posent plein de questions sur la nature sauvage. Il sera question de leur enseigner que la plus petite des espèces joue un grand rôle dans le cycle de la vie », explique la représentante de Wild at Heart, Aline Steenssens.

Grâce au don de 500 $ qu’ils ont reçu, les Jardins communautaires de Coniston pourront distribuer des produits alimentaires frais à des personnes âgées de la localité. « C’est quelque chose d’utile à notre communauté parce qu’il y a beaucoup de personnes qui sont incapables d’en acheter régulièrement », déclare la bénévole Micheline Rioux-Tellier. Les fruits et légumes qu’offrira le groupe seront notamment issus des jardins communautaires surélevés construits il y a deux ans. Cette initiative avait également bénéficié de l’appui d’Impact en 2016.

Parmi les autres projets retenus se trouvent un magasin alimentaire sans but lucratif, une pancarte au lac Ramsey expliquant l’historique autochtone du cours d’eau et un hôtel pour abeilles dans la communauté Ryan Heights.

La communauté à tous les niveaux

Le projet Impact a déjà permis de financer une trentaine de projets communautaires depuis sa mise sur pied en 2015. La bénévole de la Coalition for a liveable Sudbury, Rachelle Niemela, se dit « satisfaite » de l’évolution de l’initiative. « C’est la communauté qui décide elle-même des projets pour lesquels elle veut dépenser son argent », dit-elle. Le nombre toujours croissant de soumissions reçues illustre, selon elle, l’engouement que suscite Impact auprès des Sudburois.

Sept initiatives soumises cette année n’ont tout de même pas pu recevoir de réponse positive de la part de la Coalition for a liveable Sudbury. Mme Niemela précise qu’elles n’étaient pas dépourvues d’utilité pour autant. Son organisation compte essayer de recruter davantage de bénévoles dans l’espoir d’organiser plus d’activités collecte de fonds. « Notre vision est d’arriver de donner de l’argent à tous ceux qui en font demande », conclut-elle.