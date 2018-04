L’espèce, gravement menacée d'extinction, a connu une année désastreuse en 2017 : en plus de cette apparente dénatalité, 17 baleines noires de l’Atlantique Nord sont mortes dans les eaux canadiennes et américaines, dont 12 dans le golfe du Saint-Laurent, souvent après avoir été retenues prisonnières d’un filet de pêche ou avoir heurté un navire.

Il resterait environ 450 baleines noires dans le monde, dont une centaine de femelles.

Une baleine noire de l'Atlantique nord femelle et son baleineau dans l'océan Atlantique au large de la frontière entre la Floride et la Géorgie, en février 2009. Photo : Associated Press/Aquarium de Nouvelle-Angleterre