Le futur complexe de divertissement se nomme Durham Live et devrait comprendre un parc aquatique intérieur, des studios de cinéma, des hôtels et un espace de congrès. L’entreprise derrière le projet se nomme Ontario Gaming GTA LP. Elle vise la création de plus de 10 000 emplois dont au moins 2000 emplois dans le casino lui-même.

Le casino serait construit près de l'autoroute 401. L’entreprise cherche maintenant à obtenir tous les permis requis de la part de la municipalité. Aucune date butoir n’a été avancée.

Deux entreprises sont derrière Ontario Gaming GTA LP, c’est-à-dire la Great Canadian Gaming Corporation et Brookfield Business Partners.

L'été dernier, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) avait choisi l'entreprise pour gérer trois installations de jeu dans la région du Grand Toronto, y compris l’hippodrome Woodbine, à Toronto.