Un texte de François Robert

Durant ces 14 semaines, le total autorisé de captures est établi à 3 648 tonnes, ce qui est l’équivalent de l’an dernier.

Dans le but de protéger les baleines noires d’éventuels empêtrements dans des engins de pêche, le cordage entre une bouée principale et une bouée secondaire ne peut mesurer plus de 6,4 mètres.

Ce casier rouillé qui était utilisé pour la pêche au crabe des neiges a été retrouvé sur la carcasse d'une baleine noire, à Miscou au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC/Courtoisie de Liam Shea

Les cordages des engins de pêche doivent aussi être marqués en fonction de la zone, soit en rouge pour la zone 16.

Une carte des zones de pêche au crabe des neiges en Atlantique. Photo : Pêches et Océans Canada

Les pêcheurs sont dans l'obligation de déclarer les engins perdus.

Par ailleurs, les zones de conservation des coraux et des éponges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sont fermées de façon permanente depuis le 15 décembre 2017.

La zone 16 regroupe 53 permis de pêche au crabe des neiges, dont 15 sont détenus par des organisations ou communautés autochtones.