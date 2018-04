Le Robervalois Laurent Turcotte se prépare à prendre sa retraite après avoir réparé des montres et des bijoux pendant 60 ans.

C'est un peu comme un jardin qu'on a cultivé. C'est le temps d'arrêter la culture. Laurent Turcotte, horloger et bijoutier

À l'heure où les horlogers sont de plus en plus rares, il aimerait bien voir plus de jeunes suivre ses traces.

« C'est épeurant parce qu’il n'y a plus beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Quand ils sont intéressés, on dirait qu'ils perdent courage assez vite. Moi, je dis que pour réussir là-dedans il faut quasiment faire les deux : horlogerie et bijouterie », précise Laurent Turcotte.

Les clients se désolent de le voir partir. « Parce qu'on a confiance en lui. La confiance, surtout », précise Jacquelin Lavoie, un client fidèle.

C'est comme si on perdait notre grand-père, notre père. Il a toujours été là. Je ne l'ai jamais vu prendre de vacances. Sylvie Lavoie, une cliente.

Laurent Turcotte promet de se tenir occupé à la retraite.

« Je pense qu'on va être capable de tuer le temps. Pas pour de bon parce qu'il file tout le temps », ajoute le futur retraité.

Il compte d'ailleurs donner un coup de main à son neveu propriétaire d'une bijouterie.

D'après le reportage de Mélissa Paradis