Le Gala Artis récompense les animateurs et les comédiens de la télévision québécoise. Les gagnants de chaque catégorie sont choisis par un vote du public.

La cérémonie sera animée pour la première fois par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion. Ils prennent la suite de Guy Jodoin qui menait la soirée l'an dernier.

L'an dernier, Guylaine Tremblay et Éric Salvail en étaient les grands gagnants. Celui qui a maintenant perdu son émission et vendu sa compagnie de production après des allégations d'inconduites sexuelles avait gagné l'Artis de la personnalité masculine et celui d'animateur de magazines culturels et talk-shows.

Coup d'oeil sur les favoris

Gildor Roy et Magalie Lépine-Blondeau réussissent un tour du chapeau en étant chacun en nomination dans les trois catégories de séries comédie, séries dramatiques saisonnières et annuelles.

Guy Jodoin, André Robitaille, Patrice L'Ecuyer et Maripier Morin reçoivent chacun deux nominations dans les catégories d'animation. Guylaine Tremblay et Ève Landry sont aussi en nomination dans deux catégories pour les séries.

District 31 est la série qui reçoit le plus de nominations avec cinq. Hélène Bourgeois-Leclerc fera face à Magalie Lépine-Blondeau qui jouait le rôle de Nadine Legrand. Pour les hommes, le commandant Chiasson, joué par Gildor Roy est en compétition contre son sergent-détective Patrick Bissonnette, personnifié par Vincent-Guillaume Otis et son lieutenant Jeff Morin, joué par Luc Picard.

La comédie Boomerang reçoit quatre nominations, Unité 9 et Les pays d'en haut en ont trois chacune, tandis que la populaire série Fugueuse est en nominations deux fois.

Les noms des artistes finalistes des catégories personnalités masculine et féminine seront dévoilés le soir du Gala.

Voici la liste des nommés :