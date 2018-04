Un texte de François Pierre Dufault

Signe que le gouvernement provincial se prépare à délier un peu plus les cordons de la bourse, la ministre des Services à la personne et à la famille, Tina Mundy, a annoncé, mardi, une augmentation d'un million de dollars de l'enveloppe que partagent une quinzaine d'organismes non gouvernementaux.

Après une décennie de déficits, le gouvernement libéral de Wade MacLauchlan a adopté un budget équilibré en 2017.

Le ministre Heath MacDonald laisse entendre que le prochain budget sera lui aussi équilibré, et que la province aura la marge de manoeuvre nécessaire pour réinvestir dans certains secteurs.

Le moment est venu de redonner aux insulaires et c'est ce que nous allons faire. Heath MacDonald, ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard

Il s'agit d'un premier budget pour Heath MacDonald, qui a succédé à Allen Roach lors d'un remaniement ministériel au début de l'année. Le nouvel argentier dit qu'il hérite d'une économie en bonne santé.

Toutefois, Heath MacDonald balaie du revers de la main les rumeurs d'un budget à saveur électorale. Le ministre des Finances dit qu'il a bien l'intention de faire adopter son budget et de le mettre en oeuvre jusqu'au bout.