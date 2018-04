La tente principale sera installée directement sur la longue pointe de Petite-Vallée, soit sur le site de l'ancien lieu qui accueillait le Théâtre de la Vieille Forge. Il sera là été comme hiver pour pour encore deux ans, soit le temps de construire un nouveau bâtiment multifonctionnel théâtre comme l'explique Alan Côté, directeur général et artistique, du Village en chanson de Petite-Vallée.



« Un chapiteau qui résiste à 140 kilomètres de vent et là ben c'est tout un défi d'organisation, les sanitaires, tout, tout, tout et on le fait grandement parce qu'on sait qu'on va être là-dedans pour encore deux ans, deux éditions complètes qui vont se tenir sous le chapiteau avec non seulement programmation du Festival, mais la programmation de tout l'été. »



Cette année, les huit artistes de la relève, appelés chansonner, proviennent du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la France. Ils seront présents toute la durée du Festival qui aura lieu du 28 juin au 7 juillet.

Des nombreux artistes accompagneront les parrains de cette année : Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur. Quant à eux, l’organisation a décidé de les nommer « passeurs de la reconstruction. »

Archives : l'incendie a ravagé le Théâtre de la vieille forge le 15 août. Photo : Joël Lebreux

Un nouveau théâtre pour 2020

Alan Côté a bon espoir de rassembler l'argent pour reconstruire la salle multifonctionnelle. D’ailleurs, il souligne que la campagne de financement populaire a dépassé 1,7 million de dollars, c’est deux cent mille dollars de plus que l’objectif qui était fixé.

La campagne de financement se poursuit le temps d’attacher toutes les ficelles du projet qui est estimé à 9 millions de dollars.

« On veut s’assurer que lorsqu’on va ouvrir les portes de ce bâtiment-là en 2020, qu’on n’ait pas de dettes derrière nous, à part un prêt du gouvernement et tout ça. Mais on veut s’assurer que lorsqu’on ira de l’avant, on aura des moyens financiers pour pouvoir assurer la pérennité à ces équipements-là et à cette vie culturelle qu’on tient à bout de bras depuis des années.

La reconstruction en 2020 du Théâtre de la Vieille forge repose principalement sur un concours d’architecture imposé par le gouvernement rappelle Alan Côté.