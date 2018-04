L’obstacle sous-marin situé dans le chenal Seymour Narrows laissait peu de marge de manoeuvre aux navigateurs, notamment à marée basse. Ses deux sommets créaient aussi de forts remous susceptibles de tirer les bateaux sous les eaux. Au cours de son existence, il a fait au moins 114 victimes sur des embarcations de différentes tailles et fonctions, allant du bateau de plaisance à celui de cargaisons.

« Le rocher Ripple était un danger considérable à la navigation dans un passage maritime important dans l’intérieur de la côte », explique Sandra Parish, la directrice générale du Musée de Campbell River.

Toutefois, selon le musée, malgré le danger qu’il représentait, de nombreuses personnes s’opposaient à sa destruction. Elles espéraient que le rocher serve à construire un pont reliant l’île Quadra et la côte.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" 60e anniversaire de la destruction du mont sous-marin Ripple

La planification de sa destruction a pris 17 ans et représentait à l’époque un tour de force d'ingénierie. Des tentatives ont été faites pour démolir le rocher, mais les travaux ont vraiment commencé en 1955 quand des conduits ont été construits pour insérer des explosifs.

« À l’époque, tout le monde était très très inquiet à propos de ce que cela provoquerait, de l’impact que ça aurait », avance Sandra Parish.

Le matin de l'explosion, certains résidents avaient barricadé les fenêtres de leur maison et d’autres s’étaient réfugiés en hauteur parce qu’ils étaient inquiets des effets des vagues et des répliques.

L’explosion du 5 avril 1958 n’a duré que 10 secondes, mais a tout de même permis de détruire 635 028 tonnes de roche. « Cette explosion, alors l'une des plus grosses de type non nucléaire réalisées artificiellement, créa des ondes de choc qui ont fourni de précieuses informations géologiques sur l'écorce terrestre entre ce chenal et l'Alberta », précise un document du gouvernement du Canada.

Une déflagration vue partout au pays

L'explosion qui a détruit le rocher Ripple a été le premier événement diffusé en direct dans tout le pays par CBC.

Selon Sandra Parish, cette couverture télévisuelle fait en sorte que les gens s’en souviennent toujours. Elle ajoute que les recherches relatives à l’événement attirent l’une des plus importantes circulations sur le site du musée.

Avec des informations de Maryse Zeidler de CBC