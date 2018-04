Jordie Steen est trois fois champion canadien de lutte.

Il dit que le sport l'a aidé à canaliser son agressivité lorsqu'il était jeune.

« Ça m'a toujours donné une montée d'adrénaline de me battre avec quelqu'un, de voir qui gagne, jusqu'où je peux je me pousser avant de craquer ou de faire craquer l'autre personne », raconte le lutteur.

Le chemin était déjà tracé en quelque sorte pour M. Steen.

Son père, Dave Steen, a remporté une médaille de bronze en décathlon aux Jeux olympiques de 1988.

Quant à sa mère, Andrea Steen, elle a participé à l'épreuve du 400 mètres haies durant les Olympiques de 1984.

En plus, ses parents et son grand-oncle ont déjà pris part aux Jeux du Commonwealth.

« J'ai vraiment hâte de rejoindre mon père, ma mère et mon grand-oncle. Et peut-être de finir à un rang plus élevé », blague l'athlète.

Les compétitions auxquelles Jordie Steen prend part débutent le 12 avril.