Un texte d'Eva Uguen-Csenge

Huit équipes de gardes forestiers travailleront dans les régions de Prince George, Smithers, Kamloops, Victoria, Black Creek, Manning Park, North Vancouver et Squamish.

La contribution de la province à ce programme d’emplois s'élèvera à 610 000 $ au cours des deux prochaines années grâce aux revenus de ventes de plaques d’immatriculation par l'assureur ICBC pour soutenir l'initiative de BC Parks.

« On offre aux jeunes adultes l’occasion d’acquérir des compétences dans les plus beaux parcs et zones protégées de la Colombie-Britannique », a déclaré le ministre de l’Environnement, George Heyman, par voie de communiqué.

Le gouvernement fédéral versera 260 000 $ provenant du programme Expérience emploi été à compter de 2019.

Selon la province, voici les tâches des gardes forestiers étudiants : La restauration des écosystèmes et le contrôle des espèces invasives;

L’entretien des sentiers;

La surveillance des projets de conservation;

La sensibilisation du public.

Le programme accepte dès maintenant des demandes d'emploi pour les 48 postes, avec l'objectif d'embaucher des Autochtones pour occuper 30 % des emplois.

La province dit que le revenu des plaques d’immatriculation va servir à financer d’autres projets dans les parcs provinciaux, qui seront dévoilés au public d’ici la fin de l’année.