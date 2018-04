Un texte d'Alain Labelle



Selon le biologiste allemand Krister Smith et ses collègues de l’Institut Senckenberg, les troisième et quatrième yeux se trouvaient sur la tête du Saniwa ensidens (représentés par des points blancs dans la reconstitution artistique ci-dessus).

Des radiographies détaillées, générées à l’aide d’une tomographie informatisée, ont révélé deux trous sur le dessus du crâne du lézard. Ces trous auraient relié le cerveau du lézard à des structures oculaires, appelées organes pinéaux et parapinéaux.

Ces organes, des structures photosensorielles oculaires rudimentaires retrouvées chez des reptiles, jouaient un rôle clé dans l'orientation et dans les cycles circadiens et annuels.

Ces glandes n'étaient cependant pas des yeux comme ceux observés chez les vertébrés.

Les chercheurs les ont découverts en examinant deux fossiles de S. ensidens qui ont été mis au jour dans un escarpement de l’État américain du Wyoming en 1871.