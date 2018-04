Il s'est voulu rassurant à ce sujet lors d'une visite au Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi.

Philippe Couillard s'est même montré intéressé par un projet de modernisation de l'école de pilotage de Chicoutimi, qui s'éléverait à 25 millions de dollars.

« Je tiens à répéter que notre gouvernement tient beaucoup à l'exclusivité des programmes de formation de nos collèges en région, et ça, c'en est un. On y tient beaucoup. Il y a une certaine pénurie de pilotes qui se dégage à l'horizon, donc on a encore plus besoin de ce lieu de formation », fait-il valoir.

Le premier ministre Philippe Couillard était à Saguenay pour annoncer des investissements pour le transport en commun et en a profité pour visiter l'école de pilotage de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Une collaboration?

Le premier ministre n'a cependant pas fermé la porte à ce que l'école de pilotage de Chicoutimi puisse collaborer avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour la formation de pilotes.

« Il n'y aura pas d'autre DEC. Cependant, est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue peut jouer un rôle en collaboration avec le Cégep de Chicoutimi? Ils sont très ouverts à ça de part et d'autre », déclare Philippe Couillard.

Le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, a d'ailleurs réitéré lors du même point de presse son ouverture à l'égard du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Comme on l'a toujours dit, depuis le début de cette histoire-là, le Cégep de Chicoutimi est ouvert à la collaboration. On va regarder un peu les approches du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, on est supposé avoir des entretiens avec eux pour pouvoir en discuter. On va voir de quelle façon on peut répondre aux besoins de d'autres types de clientèle en termes de formation en aéronautique », affirme André Gobeil.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avait annoncé, en février dernier, le dépôt d'une demande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour offrir la Technique de pilotage d'aéronefs au campus de Val-d'Or dès 2019.

Au moment de mettre en ligne, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'avait toujours pas retourné nos appels.