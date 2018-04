Un texte de Tamara Alteresco

Je ne me rappelle pas l’âge que j’avais quand Ruby Bridges est entrée dans ma chambre, mais je n’ai aucun souvenir d’avoir vécu sans son portrait accroché au mur.

Ce sont mes parents qui me l’ont offert, en rentrant d’un voyage durant lequel ils ont visité le musée du peintre engagé Norman Rockwell.

Cette image d’une petite fille qui se fait lancer des tomates parce qu’elle a la peau noire m’a bouleversée sur-le-champ et s’est gravée dans mon imaginaire.

J’ai dû passer des heures, petite, à scruter cette fillette à la boucle blanche qui avait enfilé ses habits du dimanche pour son premier jour de classe.

Une reproduction du tableau The problem we all live with, du peintre américain Norman Rockwell a orné pendant des années un mur de la chambre de Tamara Alteresco. Photo : Radio-Canada/Norman Rockwell Licensing Company

C’est plus tard que j’ai compris qu’elle était la première Afro-Américaine à intégrer une école réservée aux Blancs, grâce au célèbre jugement Brown v. Board of Education de la Cour suprême des États-Unis. Et qu’il a fallu des agents fédéraux pour la protéger des manifestants, qui la menaçaient de mort.

Je l’ai aimée encore plus et je ne l'ai jamais abandonnée.

Ruby Bridges a côtoyé toutes mes idoles de jeunesse sur le mur de ma chambre au fil du temps.

Mes idoles ont changé, mais son portrait est le seul à avoir résisté à l'épreuve des modes, et du temps.

Aujourd’hui, il tient compagnie à mes propres enfants.

Ruby Bridges est pour moi le symbole du courage. La force tranquille du mouvement des droits civiques américain.

Une femme qui aura accompli autant que Rosa Parks et Martin Luther King, sauf qu'elle avait 6 ans, et qu'elle n'en était pas consciente.

Le mois dernier, nous l’avons rencontrée dans le cadre d'un reportage sur la re-ségrégation du système scolaire américain.

Ruby grandeur nature dégage le même calme et la même sagesse que la petite fille qui a bouleversé, la tête haute, la dynamique raciale aux États-Unis.

Difficile de croire que, près de 60 ans plus tard, le niveau de ségrégation dans les écoles frôle celui des années 50.