Une soixantaine de travailleurs de l'usine ont perdu leur emploi. Au bureau de la ministre fédérale du revenu et députée de la Gaspésie, Diane Lebouthillier, on indique que les autres usines de la région sont prêtes à les embaucher.

Mais, certains employés interrogés lors d'une rencontre avec la direction refusent cette proposition parce qu'on ne leur assure pas les 14 semaines nécessaires pour recevoir des prestations d'assurance-emploi.

C’est le cas de Joël Chouinard, qui travaille à l'usine de la Poissonnerie Marché Blais depuis 16 ans.

« Je ne suis pas intéressé à aller travailler à Sainte-Thérèse, à Grande-Rivière ou à Paspébiac. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit chez Blais. À Sainte-Thérèse, ils ne nous garantissent pas nos 14 semaines comme chez Blais.

M. Chouinard demande à la ministre Diane Lebouthillier de mettre des projets de l’avant pour permettre aux travailleurs de patienter jusqu’à la réouverture de l’usine.