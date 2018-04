La pièce, Mystères en terre canadienne : L'incident de Falcon Lake, sera tirée à 4000 exemplaires et se vend 129,95 $.

Le cas de M. Michalak demeure l’une des histoires d’objets volants non identifiés les mieux documentées au Canada. Le prospecteur se promenait près de Falcon Lake, à 150 km de Winnipeg quand il a fait sa rencontre.

La pièce de 1 once en argent pur est la première pièce canadienne ayant la forme d'un oeuf et est photoluminescente.

Le revers de la pièce présente le dessin d’un homme couché sur le dos au sol, une main dans les airs pour se défendre, et regardant une soucoupe volante qui plane au-dessus de lui. Lorsque la pièce est dans l'obscurité, elle change de couleur et le vaisseau extraterrestre projette une lumière jaune sur l’homme. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la reine Élisabeth II.

« l’histoire a survécu pendant 50 ans », affirme Alexandre Reeves, chef de la communication externe de la Monnaie royale canadienne.

« C’est quelque chose de fascinant à raconter aux autres Canadiens. Cette histoire fait partie de notre folklore », ajoute-t-il, refusant de dire si la Monnaie royale canadienne croyait à la version du prospecteur.

« La forme rappelle bien la tête d’un extraterrestre et se prête bien à un sujet fantastique comme les ovnis », affirme Alexandre Reeves. Il dit que le procédé utilisé pour rendre la pièce photoluminescente est « confidentiel », mais admet tout de même que le type de peinture utilisée a été mis au point par la Monnaie royale canadienne.

Une histoire qui a fait encore beaucoup parler

L’histoire de Stefan Michalak a été racontée dans le livre Why they appeared, coécrit par son fils, Stan Michalak. Il dit que son père cherchait des métaux précieux dans le parc provincial Whiteshell, durant une longue fin de semaine de mai 1967.

Vers midi, deux engins sont apparus dans le ciel et ont atterri à environ 50 m de Stefan Michalak.

La pièce sera tirée à 4000 exemplaires. Photo : Monnaie royale canadienne

Dans son récit, Stefan Michalak dit que l’un des deux engins a quitté le site, mais que l’autre est resté. Il l'a observé depuis le buisson pendant environ une demi-heure avant de s'en approcher.

« Il pensait que c’était une sorte d'engin expérimental militaire, qui a atterri par erreur ou peut-être par nécessité, et il voulait les aider », affirme Stan Michalak.

Quand Stefan Michalak s'est approché de l'engin, qu'il a décrit plus tard comme étant en forme de soucoupe et fait en acier inoxydable, il l'a touché, et la chaleur a fait fondre le bout de ses gants.

L'engin a ensuite expulsé un nuage de gaz, ce qui a provoqué la chute de Stefan Michalak, mis les flammes à sa chemise et lui laissé une brûlure mystérieuse sur la poitrine avant de quitter les lieux.