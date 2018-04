Un texte de Thomas Deshaies

C'est ce qu'ont expliqué des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), lors d'une visite du chantier pour les médias, mardi matin.

Les salles seront donc bel et bien prêtes à accueillir les futures mamans dès cet été. La date de fin des travaux n'est toutefois pas encore connue.

À lire aussi : L'hôpital de Val-d'Or aura de nouvelles chambres de naissance

Des soins sont toujours dispensés dans ce secteur de l'hôpital, ce qui oblige les travailleurs à se conformer à de nombreuses mesures de sécurité, souligne le CISSS-AT.

Ce projet, évalué à plus de 2 millions de dollars, inclut aussi le réaménagement de la pouponnière et du poste des infirmières. Le personnel des salles d'accouchement sera d'ailleurs relocalisé au 5e étage de l'Hôpital de Val-d'Or, où seront situées les salles de naissance privées.

Frédéric Mercier-Langevin, directeur général de la Mine Goldex d'Agnico Eagle, Louise Dusablon, directrice générale de la Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or et Mario Racette, directeur adjoint au programme jeunesse Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Des infrastructures plus appropriées

Le directeur adjoint au programme jeunesse, Mario Racette, souligne que le CISSS-AT agit ainsi pour favoriser le bien-être des futures mamans. « Ce nouveau concept va viser tout simplement à ce que les femmes passent l'entièreté de leur séjour dans la même chambre », explique-t-il.

Donc, elles vont être évaluées, accouchées et faire l'ensemble du séjour jusqu'à leur congé dans la même chambre. C'est un concept [dont les bienfaits sont] démontrés partout au Canada, au monde. Bienfaits sur les durées de séjour, la qualité de séjour et tout cela. Mario Racette, directeur adjoint au programme jeunesse du CISSS-AT

Les 8 chambres pourront accueillir jusqu'à 800 futures mères par année, selon les estimations du CISSS-AT. La capacité d'accueil sera suffisante pour répondre à la demande, puisqu'environ 600 femmes accouchent à Val-d'Or dans une année, toujours selon l'organisme. « Il y aura un plan de surcapacité, comme on l'appelle. Un plan qui déterminera déjà des espaces prévus préalablement pour faire face à ces situations », précise M. Racette.

Les chambres seront plus spacieuses et des mesures ont été prévues pour rendre le séjour des familles plus agréables.