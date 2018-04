Trouver des grands frères dans le nord de l'Alberta est difficile, dit-elle.

« C’est la nature de notre ville, les hommes partent travailler plusieurs mois d’affilée, ils pensent ne pas avoir de temps à donner à un jeune garçon, explique-t-elle. Plusieurs fois, on m’a dit: "Je ne voudrais décevoir personne". »

Mais même quelques heures par mois peuvent faire la différence, dit Mme Patterson.

« Nous ne vous demandons pas de changer votre vie, mais juste d’inclure ce garçon dans votre vie. »

Ils ont simplement besoin que quelqu’un soit là, que quelqu’un s’intéresse à eux, et que cette personne ait une influence positive, de façon régulière, sur leur vie Corinne Patterson, directrice de Grands Frères Grands Soeurs à Grande Prairie

Le mentorat est particulièrement important pour les enfants qui grandissent dans une ville comme Grande Prairie, selon la directrice.

Il est souvent difficile pour les familles des travailleurs migrants de s’adapter et se faire de nouveaux amis.

« Beaucoup d’enfants en paient le prix, dit-elle. Ces enfants ont vraiment besoin d’un mentor qui puisse influencer leur vie positivement. »

Chaque enfant a besoin d’un mentor

Les grands frères et grandes soeurs sont associés avec un garçon ou une fille qui a les mêmes centres d’intérêt. Par exemple, un enfant qui aime le sport sera associé avec un adulte sportif.

Hunter Anderson, 9 ans, a rencontré son grand frère en janvier dernier. Les deux passent une heure par semaine ensemble, durant laquelle ils jouent et parlent de hockey.

« Tout ce que je veux faire, il veut le faire », dit Hunter. « C’est amusant de jouer avec lui, on joue toujours au hockey. C’est un bon ami. »

Hunter Anderson, 9 ans, a joint le programme de mentorat en janvier 2018. Photo : Denise Anderson

Son grand grère, Graham MacGillivray, dit qu’il n’imagine plus sa vie sans Hunter.

Le jeune homme de 27 ans s’est inscrit au programme de mentorat après en avoir entendu parler par un collègue de travail.

« On fait ce que des frères font, dit-il, on joue avec des mini-crosses, on rit, on plaisante. »

« Avec le temps, la relation se développe et vous commencez à aborder des choses plus profondes, s’il a envie de parler. C’est comme n’importe quelle amitié. »

Il ne force pas Hunter à parler de sa vie personnelle, ajoute-t-il. D’habitude, les deux passent leur temps ensemble à jouer.

Graham MacGillivray a joint le programme de mentorat en 2017. Photo : Radio-Canada

« Vous regardez la direction qu’il veut donner à la relation, ce n’est pas à moi de pousser les limites », raconte le grand frère.

« Il pose des questions et si je peux être une bonne influence de cette façon, c’est super. »

La mère de Hunter, Denis Anderson, dit avoir remarqué des changements chez son fils depuis qu’il a rencontré M. MacGillivray.

« Il semble apprécier l’école un peu plus et il parle de choses qu’il a apprises avec son grand frère », dit-elle. « Il a l’air plus sociable, et je suis très heureuse pour lui. »

Mme Anderson élève seule son fils et s’inquiète du fait qu’il grandit sans modèle masculin à la maison.

« Tout le monde a besoin d’un grand frère ou d’une grande soeur pour les aider dans leur vie », pense-t-elle. « Chaque enfant a besoin d’un mentor dans sa vie. »

Les grands frères et grandes soeurs potentiels sont triés et formés par l’organisation avant d’être associés à un enfant.

Les candidats doivent avoir plus de 18 ans, un casier judiciaire vierge et de bonnes références personnelles et professionnelles.