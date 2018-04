Le président des États-Unis a dit envisager cette mesure afin de défendre la frontière jusqu'à ce qu'un mur soit construit et qu'« une véritable sécurité » soit assurée.

« On va faire les choses militairement », a-t-il déclaré devant la presse à la Maison-Blanche, ajoutant avoir discuté de cette idée avec le secrétaire à la Défense, James Mattis.

M. Trump a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec des dirigeants des pays baltes, cultivant son image de fermeté sur l'immigration avec une nouvelle diatribe contre son prédécesseur Barack Obama, « qui a fait des changements ayant tout simplement conduit à une absence de frontière ».

Le président a vivement reproché ces derniers jours au Mexique de laisser plus de 1000 migrants d'Amérique centrale progresser vers les États-Unis, où beaucoup espèrent demander l'asile.

Il a estimé que cette « caravane » légitimait la construction du mur qu'il réclame à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

« Nous ne pouvons pas permettre à des gens d'entrer en grand nombre illégalement dans notre pays, disparaître et, au passage, ne jamais se présenter devant la justice », a-t-il poursuivi.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait annoncé que l'aide américaine au Honduras et à d'autres pays pourrait être remise en cause s'ils n'arrêtaient pas cette « caravane » de migrants.

« Nous avons besoin d'un mur qui mesure 1100 à 1300 kilomètres » le long de la frontière, a-t-il ajouté.

Le Pentagone a indiqué qu'il n'était pas au courant d'un déploiement militaire à la frontière, mais que ce type d'opération avait déjà eu lieu par le passé.

Trump souffle le chaud

Donald Trump multiplie les déclarations incendiaires depuis quelques jours sur ce thème de l'immigration latino-américaine, accusant le Mexique de ne pas prendre les mesures nécessaires et affirmant que si rien n'était fait pour stopper cette « caravane » cela pourrait avoir des conséquences sur la renégociation de l'ALENA, traité dans lequel les États-Unis joueraient, selon lui, le rôle de « vache à lait ».

Il a également appelé le Congrès à agir sans tarder pour faire pression sur les pays de la région qui bénéficient d'une aide des États-Unis.

Un dirigeant du Honduras a répondu mardi aux accusations de Donald Trump, affirmant « ne pas comprendre ce que raconte le président Trump lorsqu'il affirme que le Honduras ne fait rien » pour mettre un frein à l'immigration clandestine.

« Je pense qu'il est mal informé. Je pense qu'il se sert de manière injuste du Honduras dans le débat politique qu'il mène avec le Congrès », a déclaré Ebal Diaz, porte-parole de la présidence du Honduras.

Le Mexique précise que les groupes de migrants latino-américains fuyant des violences liées aux bandes organisées ou au trafic de drogue, notamment au Honduras, passent en territoire mexicain depuis 2010.