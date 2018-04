Un texte de Yannick Bergeron

L'ex-ministre libéral et quatre coaccusés réclament la nomination d'un nouveau juge.

Nathalie Normandeau, qui est également accusée dans cette affaire, est la seule à ne pas signer cette nouvelle requête.

Dans sa requête, Marc-Yvan Côté et les autres coaccusés allèguent que le juge André Perreault avait le devoir de trancher la question des fuites médiatiques avant d'entendre le procès.

Or, le juge Perreault a refusé de reporter le procès qui doit débuter lundi, alors que la requête sur les fuites médiatiques est en suspens, en raison de l'appel de Radio-Canada sur le témoignage de

la journaliste Marie-Maude Denis.

Selon les avocats de Marc-Yvan Côté, les décisions du juge Perreault et ses remarques constituent « une violation des règles de la justice naturelle et du droit des requérants à un procès juste et équitable ».

Les avocats de la défense présenteront leur requête à la Cour supérieure vendredi.

Marc-Yvan Côté, Nathalie Normandeau et quatre autres personnes font face à des accusations de fraude, complot et abus de confiance.