Un texte de Brigitte Dubé

Criant à l’injustice, Hilaire Côté y voit un lien politique évident entre circonscriptions libérales et péquistes.

« Je suis content pour mes collègues du côté sud, mais il y a une injustice totale en Gaspésie, lance-t-il. Il y a 30 000 personnes qui n’ont pas de service ambulancier adéquat tandis que tout l’autre côté de la péninsule gaspésienne, [c’est] mur à mur. »

Avec l'horaire de faction, les ambulanciers ne se présentent pas au poste, mais doivent rester disponibles en tout temps. L'ambulancier doit quitter la maison, aller chercher l'ambulance et se rendre sur les lieux. En horaire à l'heure, l'ambulancier est en poste à la caserne, ce qui réduit le temps de réponse.

Hilaire Côté a d’ailleurs lancé une campagne sur les réseaux sociaux où il invite la population de la Haute-Gaspésie à téléphoner au CISSS de la Gaspésie pour manifester son mécontentement.

Hilaire Côté publie cette affiche sur Facebook pour alerter la population. Photo : page Facebook

M. Côté ajoute que les ambulanciers vont exiger des explications et répliquer par des actions dans les prochaines semaines.

Même situation en Matanie

Par ailleurs, la Matanie ne fait pas partie non plus des secteurs où les horaires de faction seront modifiés. Une vidéo circule sur Facebook pour dénoncer la situation. Un technicien ambulancier, assis sur une civière, interpelle le ministre de la Santé « À cause de Barrette, la population de la Matanie devra encore subir un délai de 10 minutes avant d’avoir de l’aide. Si c’était un membre de votre famille, accepteriez-vous ça, M. Barrette? », demande le technicien ambulancier.

Les ambulanciers matanais ne comprennent pas pourquoi la région a été oubliée dans cette réorganisation.

Nous avons interpellé le CISSS de la Gaspésie pour connaître son point de vue sur la situation, mais les responsables n'avaient pas rappelé au moment d'écrire ces lignes.