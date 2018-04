Le projet avait connu beaucoup de succès l’an dernier, tellement que des dizaines de représentations supplémentaires avaient été ajoutées par les organisateurs, attirant plus de 170 000 personnes.

La compagnie Finzi Pasca, créatrice du spectacle, la Société du 375e et l'ex-maire de Montréal Denis Coderre voulaient de nouveau présenter le spectacle cette année, dans un format réduit et à moindres coûts. On pensait en fait renouveler l’expérience pour trois ans de plus, jusqu’en 2020.

La Ville a cependant décidé d'investir ailleurs les quelque 4 millions de dollars qui restaient au budget de l'événement.

« On va reprendre de cet argent qui nous reste pour soutenir des initiatives culturelles, entre autres dans les arrondissements », a indiqué la mairesse Valérie Plante, lors d'une mêlée de presse.

Chez Tourisme Montréal, on se dit déçu.

« Plus il y a d'attraits à Montréal, de spectacles, d'événements culturels et artistiques, plus ça attire des touristes. C'est dommage de voir cela annulé », a commenté Andrée-Anne Pelletier, porte-parole de cet organisme qui regroupe des acteurs de l'industrie touristique et qui fait la promotion de Montréal comme destination touristique.

Montréal Avudo

Lors du spectacle, des images étaient projetées sur 104 conteneurs placés les uns sur les autres et sur des fontaines d'eau pouvant atteindre 30 mètres de hauteur

Avudo comptait une quinzaine de tableaux évoquant l’histoire de Montréal et son environnement. La présence des peuples autochtones, la faune, les saisons, l'incendie du marché Bonsecours en 1891, le premier vol de montgolfière au-dessus du fleuve en 1856, La Soirée du hockey, le joueur de baseball Jackie Robinson et les Jeux olympiques de 1976 étaient notamment évoqués en images.