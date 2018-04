« Nous sommes sous l’influence d’une crête de haute pression et malheureusement, c’est une crête arctique. Nous voilà sous des conditions plutôt froides. Plus froid qu’on ne le souhaiterait pour début avril », affirme la météorologue d’Environement Canada, Natalie Hassel.

Mardi, un maximum de -6 degrés Celcius est attendu sur Winnipeg, mais selon la météorologue, « la normale est plutôt de 6 degrés Celcius » à ce temps si de l’année.

Elle affirme que le temps froid pourrait durer tout le mois d’avril avec « des températures qui sont bien sous la normale. » Natalie Hassel n’est cependant pas capable de dire jusqu’à quand le froid couvrira la province.

Il faudra s’armer de patience parce que « si on regarde pour cette semaine et la semaine prochaine on a des températures qui sont clairement sous la normale. » Selon une estimation d’Environnement Canada, les températures sous la normale pourraient persister même jusqu’à la fin du mois.