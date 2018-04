M. Finbow, 34 ans, habite aujourd’hui au Royaume-Uni et est concepteur automobile chez David Brown Automotive. Il revient du Salon international de l'automobile de Genève, en Suisse, où son premier projet a été dévoilé au public : la Speedback Silverstone Edition.

Cette voiture est une édition limitée. Le constructeur britannique ne prévoit pas en faire plus de dix exemplaires.

« Elle tient un peu de James Bond », observe Matthew Finbow.

La Speedback Silverstone Edition. Photo : David Brown Automotive

La voiture est destinée à des amateurs de voiture rétro, mais qui désirent un véhicule à la fine pointe de la technologie.

Elle est aussi destinée à un public qui a les moyens de se la payer, puisque la Speedback Silverstone Edition se vendra 1,1 million $.

« Un peu trop cher pour moi », admet M. Finbow, qui conduit une Nissan Note. « Mais il y a des gens qui ont cet argent et dont les goûts correspondent à ce véhicule. »

C’est à l’âge de 14 ans que le jeune Matthew Finbow, intéressé par le dessin depuis le plus jeune âge, a réalisé qu’il était possible d'allier son talent pour l’art et son intérêt pour les automobiles et en faire un carrière.

À la fin des années 1990, la New Beetle de Volkswagen est lancée à grand renfort de publicité. « C’était dans tous les magazines », se rappelle M. Finbow. « Il y a avait des tas d’articles et de photos des étapes de sa conception. »

Le Néo-Écossais qui réside présentement à Towcester, en Angleterre, a alors eu une révélation. « C’était la première fois que je réalisais qu’il y avait une industrie entière dédiée à la conception de véhicules, et que des gens étaient payés pour dessiner des autos toute la journée », dit-il.

La Speedback Silverstone Edition au Salon de l'auto de Genève le 7 mars 2018. Photo : Associated Press/Martial Trezzini

Après ses études secondaires à l’école Prince Andrew à Dartmouth, Matthew Finbow a suivi un cours d’art à l’Université des arts et du design (NSCAD), puis a étudié en design automobile au Collège Humber. Il a travaillé comme concepteur dans une compagnie de vélos électriques dans la région de Toronto avant de faire une maîtrise en design automobile en Angleterre.

Le dévoilement de la Speedback Silverston Edition à Genève a provoqué des réactions impressionnantes, dit M. Finbow. « Les gens disaient qu’ils n’avaient jamais vu quelque chose comme ça, et j’étais très, très fier d’avoir pu participer au processus qui a fait de ce véhicule une réalité. »

L'intérieur de la Speedback Silverstone Edition. Photo : David Brown Automotive

Matthew Finbow réalise aujourd’hui que son travail ne consiste pas qu’à « dessiner des autos toute la journée ». La conception d’une automobile, explique-t-il, « commence par un croquis sur une page et se termine par quelque chose de réel, que les gens vont apprécier. »

Pendant qu’il aide à réaliser la luxueuse voiture de rêve de quelqu’un d’autre, Matthew Finbow garde le sien en tête : le Néo-Écossais espère un jour conduire une DeLorean dans les rues de Dartmouth.