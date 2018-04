Un texte de Julie Tremblay

Les modalités du programme, annoncé dans le dernier budget du gouvernement du Québec, ne sont pas encore connues, mais les 5,6 millions de dollars sur 3 ans qui y sont consacrés doivent servir à venir en aide aux propriétaires.

De passage à Rimouski, la ministre Thériault a affirmé que les recours judiciaires « allaient toujours prévaloir » sur l'aide gouvernementale. Elle a cependant ajouté que Québec soutiendra les particuliers qui n'ont pas accès à ces recours ou qui ont besoin d'aide en attendant les procédures.

Selon la ministre, cette aide pourrait, par exemple, prendre la forme d'un prêt ou d'une garantie de prêt.

L'aboutissement de plusieurs années de démarches

Le responsable de l'organisme Mérule pleureuse Québec, qui a dû démolir sa maison à Saint-Marcellin en 2016, s'est dit très heureux de l'aide annoncée. « On attendait cette annonce-là depuis quatre ans », a affirmé Maxime Boivin en conférence de presse.

Même s'il souhaite qu'éventuellement, les victimes de la mérule pleureuse soient véritablement reconnues comme des sinistrés, il affirme que c'est un grand pas en avant que Québec reconnaisse le problème et accompagne les ménages.

Grâce aux sommes annoncées, M. Boivin souhaite entre autres établir un partenariat avec la Croix-Rouge afin que les propriétaires qui doivent évacuer leur maison obtiennent de l'aide rapidement.