La poursuite a été intentée il y a sept ans et les agressions présumées remontent à la fin des années 1960. Ce n'est que maintenant que le procès civil est entendu, à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Le procès a débuté lundi matin.

Le plaignant participait à un camp d'été à la base des Forces canadiennes de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, lorsque les agressions ont eu lieu, selon lui.

« Je me suis réveillé et il est sorti des couvertures », a-t-il dit.

Son formateur à la base militaire, un homme identifié par les initiales « C. M. » dans les documents judiciaires, était âgé de 21 ans. Le plaignant en avait 14.

La victime présumée soutient que la première agression a eu lieu alors qu'elle dormait dans un lit superposé. C. M. se serait glissé sous les couvertures et aurait commencé à lui faire une fellation, sans son consentement.

Le plaignant dit avoir tenté de prendre ses distances après cet incident. Il voulait retourner chez lui, mais C. M. lui aurait ordonné, dans les toilettes, de rester. Le plaignant soutient qu'il se sentait intimidé par le rang de son supérieur.

« Il était lieutenant, a-t-il expliqué. C'était un officier. Je ne pouvais pas le dénoncer parce que c'est ce que j'avais appris. »

Quand les deux sont revenus à Terre-Neuve, le plaignant dit que C. M. s'est rapproché de sa famille en se liant d'amitié avec sa soeur. Le plaignant dit que son père, qui travaillait lui-même auprès de cadets, était impressionné par le jeune officier.

Le Centre d'instruction d'été des cadets de l'aviation est situé à la base des Forces canadiennes de Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

Durant l'année qui a suivi le camp d'été en Nouvelle-Écosse, C. M. a emmené le plaignant à New York en auto. Le plaignant dit qu'il a été obligé de donner des fellations à C. M. à plusieurs reprises en route, ce qui s'est reproduit plusieurs fois quand ils sont revenus chez eux, à Saint-Jean, Terre-Neuve.

Une vie qui bascule

Le plaignant dit qu'il lui était impossible de se confier parce que personne ne parlait d'agressions sexuelles à l'époque.

Il a fini par se trouver un emploi comme technicien à la Garde côtière. Il a rencontré une femme avec qui il s'est marié. Le couple a eu deux garçons.

À la fin des années 1980, toutefois, sa vie a basculé.

Il avait entendu des reportages sur l'épidémie de sida et s'imaginait qu'il en était atteint. Il pensait qu'il avait transmis le virus à ses enfants.

Quand le scandale des agressions sexuelles à l'orphelinat de Mount Cashel a éclaté au grand jour, il est devenu persuadé que ses enfants allaient devenir victimes d'agressions sexuelles à leur tour.

En 1989, on le juge inapte à travailler. Le plaignant, au sommet de sa crise, refuse de monter à bord d'un hélicoptère pour travailler, convaincu que l'appareil va s'écraser.

Le plaignant est assis à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador où il a commencé à témoigner d'agressions sexuelles présumées qui remontent à 50 ans. Photo : CBC/Bruce Tilley

Trois parties en cour

Le plaignant poursuit le gouvernement fédéral qu'il accuse de ne pas avoir su le protéger.

Aucune des agressions présumées n'a fait l'objet de procès au criminel.

Un avocat qui représente C. M. assiste au procès au civil.