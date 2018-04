Au Québec, on prévoit que 25 à 35 mm de pluie s’abattront sur la région de Montréal, sur l’Estrie et sur le Centre-du-Québec. Les précipitations devraient commencer mardi soir et se poursuivre toute la journée du lendemain.

Environnement Canada prévient que des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

Plus au nord, la pluie se changera en neige. On attend entre 15 et 25 cm dans l'Est-du-Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Mauricie, dans la région de Québec et dans les Laurentides.

De la pluie verglaçante pourrait aussi tomber dans les Laurentides et dans les régions situées près du fleuve Saint-Laurent dans la nuit de mardi à mercredi.

Les vents forts pourraient aller jusqu’à 80 km\h.

En Ontario

En Ontario, Environnement Canada prévoit de 15 à 30 mm de pluie d'ici mercredi matin dans les régions de Windsor, de Toronto, de Hamilton et de Kingston, ainsi que de fortes rafales.

Plus au nord, les régions de Grey-Bruce, de Parry Sound, de Haliburton, de Manitoulin, de North Bay et du Grand Sudbury pourraient recevoir de 15 à 30 cm de neige d’ici tard mercredi.

Les régions plus au nord et le nord-ouest de la province sont épargnés.

La neige pourrait se changer temporairement en grésil ou en pluie verglaçante de mardi soir à mercredi matin.

Les précipitations devraient commencer à tomber dès mardi après-midi en Ontario.