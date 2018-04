Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

La compétition aura lieu à Milton, en Ontario, du 10 au 15 avril prochain.

Simon Dubuc a été sélectionné pour faire partie de l'équipe du Québec alors qu'il participait à un camp d'entraînement en Floride en mars dernier.

À ce moment, il en était à sa première expérience sur une piste.

« C'était la première fois que j'en faisais, c'était une adaptation », a-t-il avoué. Il a peu d'opportunités de s'entraîner sur piste, puisque la plus proche se trouve à Bromont, mais qu'elle est fermée l'hiver puisqu'elle n'est pas couverte.

« La plus proche est à Milton, qui est assez loin. Mais l'entraînement reste sensiblement le même, parce que c'est les mêmes groupes musculaires, un peu les mêmes exercices. C'est juste beaucoup plus en explosion, les efforts sont beaucoup plus courts », explique-t-il.

Une belle surprise

Simon Dubuc est heureux de cette surprise qui s'est pointée sur son parcours.

« J'ai été sélectionné parce que j'ai de bonnes habiletés par rapport aux poursuites individuelles. C'est entre 3 et 4 kilomètres, faits en solitaire. C'est vraiment le temps qui compte. Précisément, je vais être là pour les poursuites », précise le cycliste.

Il espère également être recruté par l'équipe du Québec pour participer au Championnat canadien sur route et pour le Tour de l'Abitibi.