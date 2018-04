Le Canada « devrait jouer un rôle de premier plan dans la réponse à la crise actuelle en intensifiant les efforts d’aide humanitaire et d’aide au développement au Bangladesh et au Myanmar », estime l’ancien chef intérimaire du Parti libéral dans un rapport publié mardi matin.

Cette réponse devrait être « centrée sur l’aide humanitaire, l’éducation, le soutien aux infrastructures et l’atténuation des répercussions de leur déportation violente sur les femmes et les filles rohingyas en offrant un important soutien aux Nations unies et aux organisations internationales travaillant dans les camps et ailleurs ».

Depuis la fin août, plus de 671 000 Rohingyas, surtout des femmes et des enfants, ont fui l'État de Rakhine, au Myanmar, pour traverser au Bangladesh voisin. Ils fuyaient les violences de l'armée birmane, accusée d'avoir brûlé des villages et commis des exactions.

Selon l'ONU et des chefs de la diplomatie de plusieurs pays, dont la Canadienne Chrystia Freeland, les membres de cette minorité musulmane sont victimes d'un « nettoyage ethnique » au Myanmar.

Plus de détails à venir