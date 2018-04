« Les colonies d’abeilles mellifères doivent prendre des forces durant le printemps pour être capables d'emmagasiner du bon miel et celles qui ont été utilisées pour la pollinisation des bleuets ont été plus faibles », explique Kerry Clark, le président de l’Association des apiculteurs de la Colombie-Britannique.

La météo pourrait avoir influencé leur productivité, mais des apiculteurs soupçonnent un fongicide utilisé pour ces baies.

« Des fongicides agricoles ont été appliqués pour des bleuets et ils étaient considérés, il y a plusieurs années, comme inoffensifs pour les abeilles mellifères. Mais depuis il a été démontré qu’ils sont un problème. Nous ne savons si c’est le cas dans cette situation », soutient M. Clark.

Une étude a été lancée pour tenter de déterminer la cause de cette moins bonne production et ainsi trouver une solution. À cette fin, un supplément nutritionnel sera donné aux abeilles pour tenter de les rendre plus fortes.

Avec des informations de Belle Puri de CBC News