Le professeur associé en sciences économiques à l'Université de Regina, Jason Childs, souligne que la semaine dernière, la police de Regina a fait une descente dans six comptoirs de vente. Au moins un magasin a choisi de rouvrir.

À son avis, une telle attitude du propriétaire du commerce à quelques mois de la légalisation de la marijuana ne risque pas de jouer en sa faveur.

M. Childs précise que même si la vente de cannabis à des fins récréatives deviendra légale bientôt, la police de Regina avait prévenu en janvier que la vente de la marijuana demeurerait illégale jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale.

Après la légalisation, un certain nombre de magasins seront autorisés à vendre de la marijuana dans la province. Il y en aura notamment six à Regina et sept à Saskatoon.

Jason Childs indique que si un point de vente opère sans permis, cela signifie que le propriétaire du magasin a contourné le cadre légal et ne paie pas les taxes et frais associés, ce qui n'est pas équitable.