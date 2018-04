Ces travaux d’excavation débuteront le 5 avril prochain.

Les travaux comprennent également la reconfiguration de certaines rues et l'amélioration de l'urbanisation, en plus de travaux d'amélioration des trottoirs et de l'éclairage.

Le contrat octroyé à la firme gatinoise Polane est évalué à 1 008 324 $.

La Ville va de l'avant après avoir obtenu le feu vert du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte au changements climatiques le 22 janvier dernier.

Avec les informations de Nathalie Tremblay